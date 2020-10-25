Явка на местных выборах составила 35,94%, - ОПОРА
25 октября, 2020, 22:08
По данным гражданской сети ОПОРА, явка на местных выборах составила 35,94%
Об этом сообщает ОПОРА.
По состоянию на 20:00 явка на местных выборах 2020 года составила 35,94%. Отмечается, что в 2015 году, когда выбирали местные власти, явка была больше - 46,5%. А на выборах народных депутатов в прошлом году проголосовало 49,3% избирателей.
- Напомним, явка на местных выборах по состоянию на 16:00 составила 27% .
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