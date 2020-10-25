Второй тур местных выборов будет, - Разумков

25 октября, 2020, 13:26

Второй тур местных выборов в Украине будет. Из Верховной Рады отозвали проект постановления об отмене второго тура

Об этом на брифинге в воскресенье, 25 октября 2020 года, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV со ссылкой на РБК-Украина .

"Второй тур выборов, конечно, будет. Сегодня приостановить избирательный процесс я не вижу ни оснований, ни возможности это сделать", - сказал Разумков.

"Если я не ошибаюсь, он уже отозван (проект постановления об отмене второго тура - ред.)", - добавил он.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко предлагала отменить возможность второго тура на местных выборов, но начался сканадал и президентская партия не поддержала данное предложение.

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