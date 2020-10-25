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Espreso.tvОбществоВблизи Конотопа работает незаконная УИК

Вблизи Конотопа работает незаконная УИК

В селе Сосновка Конотопского района Сумской области (это Поповская ОТО) работает незаконная УИК, которая организовует голосование в сельский совет, общины, которая отказывается входить в состав

Об этом сообщает руководительница правозащитной сети "Опора" Ольга Айвазовская, передает Еспресо.TV.

"Действует она по идентичному номеру, как и настоящая УИК - 590211. Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют", - отмечает правозащитница.

По словам Айвазовской, полиция находится под участком и опрашивает людей на выходе, получили уже разрешение прокуратуры на вход в здание частной формы собственности для осуществления следственных действий. У фейковых участков играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а в настоящий очень низкая явка, ведь он в глубине села находится и у нее ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти.

По оценкам юристов "Опоры" в данном случае имеет место нарушение следующих статей УК:

Статья 353. Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица - члены комиссий

1. Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица, соединенное с совершением каких-либо общественно опасных деяний, - наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, связанное с использованием форменной одежды или служебного удостоверения работника правоохранительного органа, -

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок до трех лет.

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