В полицию поступило 3323 заявления о нарушениях на выборах

25 октября, 2020, 17:49

В Национальную полицию поступило 3323 заявления о нарушениях во время голосования на местных выборах

Об этом сообщает Нацполиция в facebook.

По состоянию на 17:00 поступило 3323 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.

В Киеве зафиксировано 398 сообщений о нарушениях, в Киевской области - 377, Днепропетровской - 298, Донецкой - 232, Одесской - 185, Львовской - 183, Харьковской - 178, Запорожской - 173, Полтавской - 162, Черкасской - 123, Херсонской - 119, Винницкой и Сумской - по 101, Закарпатской - 98, Хмельницкой - 75, Николаевской - 74, Ривненской - 73, Кировоградской - 71, Черниговской - 69, Луганской и Тернопольской - по 57, Ивано-Франковской - 44, Волынской - 37, Житомирской - 23, Черновицкой - 15.

Указанные заявления касались следующих событий: агитация в день выборов - 1310, нарушение тайны голосования - 154, подкуп избирателей - 148, незаконное уничтожение избирательной документации - 117, нарушение порядка ведения реестров избирателей, или избирательных комиссий, или списков избирателей - 110, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) - 71.

Полицейские составили 148 протоколов о совершении административных правонарушений.

По 51 факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, 25 октября полиция получила 8 сообщений о минировании избирательных участков

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