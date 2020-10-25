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Espreso.tvОбществоПолиция получила 8 сообщений о заминировании избирательных участков

Полиция получила 8 сообщений о заминировании избирательных участков


фото: МВС
Во время выборов участки "минировали" восемь раз

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба МВД.

После проверок оказалось, что сообщения ложные. Голосование при этом не останавливали.

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