Полиция получила 8 сообщений о заминировании избирательных участков
25 октября, 2020, 16:54
Во время выборов участки "минировали" восемь раз
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба МВД.
После проверок оказалось, что сообщения ложные. Голосование при этом не останавливали.
- В Винницкой области сообщили о минировании избирательного участка в поселке Тивров.
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