В Одессе "заминировали" три избирательных участка

25 октября, 2020, 18:50

Неизвестные сообщили о заминировании трех участков в Одессе

Об этом сообщает местная полиция

На трех избирательных участках на улице Академической, Гагарина и Маразлиевской проверяли помещения на наличие взрывоопасных устройств или веществ.

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Все помещения и прилегающие территории избирательных участков проверены, взрывоопасных устройств не обнаружено. Участки продолжили работу.