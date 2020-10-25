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Espreso.tvОбществоВ Одессе "заминировали" три избирательных участка

В Одессе "заминировали" три избирательных участка

Неизвестные сообщили о заминировании трех участков в Одессе

Об этом сообщает местная полиция 

На трех избирательных участках на улице Академической, Гагарина и Маразлиевской проверяли помещения на наличие взрывоопасных устройств или веществ.

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Все помещения и прилегающие территории избирательных участков проверены, взрывоопасных устройств не обнаружено. Участки продолжили работу.

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