В Никополе мужчина на участке разорвал избирательные бюллетени

25 октября, 2020, 10:08

В Никополе по факту повреждения бюллетеней полиция составляет административный протокол

Об этом сообщает Никопольский отдел ГУ ЧП в Днепропетровской области.

На одном из участков 70-летний мужчина порвал собственные бюллетени для голосования.

"В 8.16 в Никопольский отдел полиции поступило сообщение о том, что на одном из участков мужчина порвал бюллетени для голосования. Сейчас сотрудники полиции в отношении нарушителя составляют протокол по ст.212-23 КУоАП (Повреждения, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня) ", - говорится в сообщении.

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