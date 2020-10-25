Людям преклонного возраста будет немного труднее разобраться, - Разумков о бюллетенях на выборах

25 октября, 2020, 09:31

Разумков считает, что некоторые сложности с пониманием, как оформить избирательные бюллетени по новым правилам, не повлияют на итоги выборов

Об этом в беседе с журналистами на избирательном участке заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV.

Разумков ответил на вопрос, сложно ли было ему разобраться с новыми бюллетенями.

"Я не запутался. Людям преклонного возраста будет немного труднее. Небольшой шрифт. Плюс, если мы говорим о трафарете, то все политические силы рекламировали себя и рассказывали, наглядно показывали, где какая цифра должна быть. Но возможно это будет не так удобно, как нам бы всем хотелось. Но я уверен, что глобально на ход избирательного процесса это не повлияет ", - сказал Разумков.

По словам корреспондента Эспрессо, на этом участке №800082 в Шевченковском районе Киева не видно "опросников" Зеленского. Некоторые избиратели были этим расстроены.

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