 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛюдям преклонного возраста будет немного труднее разобраться, - Разумков о бюллетенях на выборах

Людям преклонного возраста будет немного труднее разобраться, - Разумков о бюллетенях на выборах

Разумков считает, что некоторые сложности с пониманием, как оформить избирательные бюллетени по новым правилам, не повлияют на итоги выборов

Об этом в беседе с журналистами на избирательном участке заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV.

Разумков ответил на вопрос, сложно ли было ему разобраться с новыми бюллетенями.

"Я не запутался. Людям преклонного возраста будет немного труднее. Небольшой шрифт. Плюс, если мы говорим о трафарете, то все политические силы рекламировали себя и рассказывали, наглядно показывали, где какая цифра должна быть. Но возможно это будет не так удобно, как нам бы всем хотелось. Но я уверен, что глобально на ход избирательного процесса это не повлияет ", - сказал Разумков.

По словам корреспондента Эспрессо, на этом участке №800082 в Шевченковском районе Киева не видно "опросников" Зеленского. Некоторые избиратели были этим расстроены.

Читайте также: Как выглядят "опросники" Зеленского на избирательных участках. ФОТО

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2020 воскресенье

24 октября, 2020 суббота

больше новостей

25 октября, 2020 воскресенье

24 октября, 2020 суббота

23 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать