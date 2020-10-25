В Кременчуге Полтавской области на УИК исчезло 200 бюллетеней

25 октября, 2020, 13:47

В г. Кременчуг Полтавской области в день голосования на избирательном участке в школе №16 исчезло 200 бюллетеней для голосования за депутатов городского совета

Как сообщила Эспрессо глава участковой избирательной комиссии № 113 Янина Габалевич, бюллетени под охраной привезли на УИК в пятницу вечером. Их количество проверили, а сами бюллетени положили в сейф и опечатали.

Вечером накануне выборов бюллетени сняли с охраны - на тот момент их количество оставалась неизменной. Однако уже утром члены УИК обнаружили, что недосчитались двухсот бюллетеней - именно тех, по которым люди выбирают депутатов городского совета.

Как сообщает корреспондент Эспрессо Валерия Пашко, поэтому избирательный участок №113 открылся на полчаса позже, чем остальные - не в 8, а в 8.30 утра.

Члены комиссии вызвали следственную оперативную группу, которая составила административный протокол и допросил свидетелей.

Напомним, во время подготовки к выборам в г.Кременчуг не обошлось без скандалов - именно здесь вопреки закону местная ТИК не зарегистрировала избирательный список кандидатов в горсовет от оппозиционной "Европейской Солидарности".

В результате, после соответствующего решения Окружного админсуда Полтавы, и после попыток саботировать постановление суда, решение ТИК было отменено.

8 октября Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала список "Европейской солидарности" на выборах в городской совет в Кременчуге.