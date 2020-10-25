В Харькове в горсовет проходят 6 партий, - экзитпол "Савик Шустер студии"

25 октября, 2020, 20:36

По данным экзитпола "Савик Шустер студии", в Харьковский городской совет проходят шесть партий

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В Харьковский городской совет проходят "Блок Кернеса - Успешный Харьков", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Партия Шария" и "Блок Светличной - Вместе!".

"Блок Кернеса - Успешный Харьков" набирает - 39,52%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 16,99%, "Слуга народа" - 12,99%, "Европейская солидарность" - 9,17%, "Партия Шария" - 6,41% и "Блок Светличной - Вместе!" - 5,42%.

Остальные политсилы не преодолели 5-процентный барьер.

Экзитпол был проведен совместно с "Савик Шустер студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.

По данным экзитпола "Савик Шустер студии" на выборах городского головы Харькова победу одерживает Геннадий Кернес .

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