Синютка и Садовый вышли во второй тур выборов во Львове, - опрос Fama
25 октября, 2020, 20:48
Во второй тур выборов городского головы Львова проходят действующий мэр Андрей Садовый и экс-голова Львовской ОГА Олег Синютка
Об этом свидетельствуют результаты экзитпола по состоянию на 19:00, проведенного львовской социологической компанией Fama на заказ 24 канала.
По состоянию на 19:00 рейтинги кандидатов таковы:
- Андрей Садовый - 38%,
- Олег Синютка - 28%,
- Руслан Кошулинский - 9,8%,
- Ярослав Рущишин - 5,4%,
- Игорь Васюник - 3,8%,
- Игорь Зинкевич - 3,2%,
- Юлия Гвоздович - 3,1%.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-