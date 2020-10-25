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Espreso.tvОбществоСинютка и Садовый вышли во второй тур выборов во Львове, - опрос Fama

Синютка и Садовый вышли во второй тур выборов во Львове, - опрос Fama

Во второй тур выборов городского головы Львова проходят действующий мэр Андрей Садовый и экс-голова Львовской ОГА Олег Синютка

Об этом свидетельствуют результаты экзитпола по состоянию на 19:00, проведенного львовской социологической компанией Fama на заказ 24 канала.

По состоянию на 19:00 рейтинги кандидатов таковы:

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