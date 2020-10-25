Роналду в третий раз сдал положительный тест на COVID-19

25 октября, 2020, 19:21

Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Кришитану Роналду в третий раз сдал положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает Tuttosport.

Вчерашний тест показал положительный результат. При этом Роналду чувствует себя хорошо и тренируется самостоятельно.

Сегодняшний матч чемпионата Италии против "Вероны" португалец пропустил, но у него есть шанс сыграть против "Барселоны" в Лиге чемпионов. Для этого необходимо, чтобы Роналду сдал отрицательный тест во вторник, за день до игры с каталонцами.

"Ювентус" и "Барселона" сыграют в среду, 28 октября.

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