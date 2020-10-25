"СН" будет параллельно считать голоса на выборах, - нардеп Кравчук

25 октября, 2020, 17:43

Партия "Слуга народа" будет вести подсчет голосов после завершения местных выборов

Об этом заявила заместитель головы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Укринформ.

"У нас параллельный подсчет голосов еще не ведется, он может начаться после 20:00, когда закроются участки, это, фактически, по протоколу. Это стандартная процедура, мы будем ее вести всю ночь, эту процедуру", - сказала Кравчук.

По словам депутата, в "Слуге народа" надеются 26 октября иметь уже первые результаты подсчета.

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Кравчук добавила, что экзитполов партия не делает.

"Мы не делаем какого-то общего экзитпола в целом по Украине. Также я знаю, что будет экзитпол, не нами заказанный, независимо заказанный, в том числе по опросу также будет озвучен в 20:01", - отметила она.