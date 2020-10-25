"СН" будет параллельно считать голоса на выборах, - нардеп Кравчук
Об этом заявила заместитель головы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Укринформ.
"У нас параллельный подсчет голосов еще не ведется, он может начаться после 20:00, когда закроются участки, это, фактически, по протоколу. Это стандартная процедура, мы будем ее вести всю ночь, эту процедуру", - сказала Кравчук.
По словам депутата, в "Слуге народа" надеются 26 октября иметь уже первые результаты подсчета.
Читайте также: ЦИК обнародовала данные о явке на выборах по состоянию на 13:00
Кравчук добавила, что экзитполов партия не делает.
"Мы не делаем какого-то общего экзитпола в целом по Украине. Также я знаю, что будет экзитпол, не нами заказанный, независимо заказанный, в том числе по опросу также будет озвучен в 20:01", - отметила она.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
-
Читайте также
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула