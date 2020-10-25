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Espreso.tvОбщество"Опрос" Зеленского проводят около 55% участков, - ОПОРА

"Опрос" Зеленского проводят около 55% участков, - ОПОРА


фото: ua.news
Лица, проводящие опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, присутствуют около 55% участков

Об этом сообщила глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в Facebook.

"Гражданская сеть ОПОРА исследовала, у какого количества участков присутствуют интервьюеры, которые проводят опрос от президента. По состоянию на этот час около 55% участков они есть, 45% - нет. Погрешность национального исследования - 4%", - отметила Айвазовская.

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По ее словам, наибольшее количество участков покрыто на Юге - 78,65%, наименьшее на Западе - 37,81%. В то же время в Центре - 55,79%, на Востоке волонтеры представлены около 56,87% участков.

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