"Опрос" Зеленского: в полицию поступили заявления, что волонтеры работают за деньги

25 октября, 2020, 15:51

В полицию поступило четыре заявления о том, что волонтеры на всеукраинском "опросе" работают за деньги

Об этом на брифинге сказал глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Еспресо.TV.

"К нам поступило четыре заявления. Они были в течение двух с половиной часов. Проверим их", - сказал Клименко.

В заявлениях говорилось, что волонтеры на "опросе" работают за деньги.

По словам Клименко, поступало заявление, что работали несовершеннолетние.

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