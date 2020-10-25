"Опрос" Зеленского: в полицию поступили заявления, что волонтеры работают за деньги
25 октября, 2020, 15:51
В полицию поступило четыре заявления о том, что волонтеры на всеукраинском "опросе" работают за деньги
Об этом на брифинге сказал глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Еспресо.TV.
"К нам поступило четыре заявления. Они были в течение двух с половиной часов. Проверим их", - сказал Клименко.
В заявлениях говорилось, что волонтеры на "опросе" работают за деньги.
По словам Клименко, поступало заявление, что работали несовершеннолетние.
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