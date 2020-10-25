"Опрос Зеленского" это крупнейшая избирательная фальсификация в истории Украины - Порошенко на избирательном участке
Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил после голосования на местных выборах, пишет пресс-служба "ЕС". Марина Порошенко в комментарии журналистам также рассказала о том, каковы первоочередные задачи для нового состава Киевсовета.
"Сегодня мы пришли, чтобы выполнить свой гражданский долг и отдали свои голоса за политическую партию, которая по нашему убеждению может быстро и эффективно решить все проблемные вопросы в новом составе Киевского горсовета. Мы в течение последних месяцев не только обращали внимание на проблемные вопросы, но и помогали киевлянам выстоять в тяжелой борьбе с болезнью. Потому что мы видели несостоятельность как центральной, так и городских властей решить такие вопросы ", - говорит Марина Порошенко. Она подчеркнула, что новый состав Киевсовета должен сразу пересмотреть бюджет столицы, чтобы выделить дополнительные средства на борьбу с коронавирусом, оборудование новых кроватей и привлечение дополнительного медицинского персонала.
"Также наша команда будет требовать просмотр и аудит предыдущего бюджета Киева для того, чтобы выявить проблемные места и привлечь к ответственности за бездействие виновных", - говорит Марина Порошенко.
По ее словам, последние полгода принесли Украини не только эпидемии коронавируса, но и экономический кризис. "У нас есть программа для сохранения рабочих мест, поддержки малого и среднего бизнеса. Я уверена, что сегодняшний день - это день экзамена для власти. И уже скоро мы увидим оценку, которую украинское общество поставит власти", - убеждена Марина Порошенко.
"Мы очень твердые и мы не меняем взглядов. И так, как мы голосовали на прошлых и позапрошлых выборах, мы голосуем и на этот раз", - говорит Петр Порошенко .
"Сейчас надо голосовать и поддерживать политическую силу, которая реализует движение Украины в Европейский Союз и не даст никому свернуть с этого пути, обеспечивает реформу децентрализации, инициированную мной и реализованную нашей командой. И препятствует новой власти залезть в карманы общин", - отмечает пятый президент.
Порошенко также напомнил, что при его президентской каденции безупречно, в соответствии с международными стандартами были проведены три избирательные кампании. Он отметил, что так называемый "опрос Зеленского" - это масштабная фальсификация, которую можно сравнить только с "выборами" при Януковиче.
"Я надеялся, что Зеленский одумается и эту свою избирательную агитацию, которая отбрасывает нас от Европы, отменит. Сначала это называлось "референдумом", затем "опросом", затем "социологией". А потом назвали тем, чем оно есть на самом деле - незаконной предвыборной агитацией Зеленского и его "слуг". Это крупнейшая фальсификация в истории Украины ", - подчеркивает Петр Порошенко .
"Это может быть сравнимо только с фальсификацией при Януковиче в 2004 году. Я очень надеялся, что избирательная кампания Януковича, которая получила название "Подсчитай", навсегда уйдет в небытие", - говорит Порошенко.
Порошенко поблагодарил избирателей, которые игнорируют незаконный опрос. "Ничего, кроме вреда Украине, это не принесет", - отмечает Петр Порошенко .
"Я твердо убежден, что сегодня делается первый и очень важный шаг для того, чтобы вернуть Украину на европейские рельсы. Еще раз хочу подчеркнуть - сегодня это не только и не столько голосование за канализацию, за лифты, за освещение или за мостовую на дорогах. Я прошу всех помнить, что сегодня - это голосование за Украину ", - отметил пятый Президент.
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