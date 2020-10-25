"Опрос Зеленского" это крупнейшая избирательная фальсификация в истории Украины - Порошенко на избирательном участке

25 октября, 2020, 14:03

Так называемый "опрос Зеленского" это крупнейшая фальсификация избирательного процесса за всю историю независимой Украины

Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил после голосования на местных выборах, пишет пресс-служба "ЕС". Марина Порошенко в комментарии журналистам также рассказала о том, каковы первоочередные задачи для нового состава Киевсовета.

"Сегодня мы пришли, чтобы выполнить свой гражданский долг и отдали свои голоса за политическую партию, которая по нашему убеждению может быстро и эффективно решить все проблемные вопросы в новом составе Киевского горсовета. Мы в течение последних месяцев не только обращали внимание на проблемные вопросы, но и помогали киевлянам выстоять в тяжелой борьбе с болезнью. Потому что мы видели несостоятельность как центральной, так и городских властей решить такие вопросы ", - говорит Марина Порошенко. Она подчеркнула, что новый состав Киевсовета должен сразу пересмотреть бюджет столицы, чтобы выделить дополнительные средства на борьбу с коронавирусом, оборудование новых кроватей и привлечение дополнительного медицинского персонала.

"Также наша команда будет требовать просмотр и аудит предыдущего бюджета Киева для того, чтобы выявить проблемные места и привлечь к ответственности за бездействие виновных", - говорит Марина Порошенко.

По ее словам, последние полгода принесли Украини не только эпидемии коронавируса, но и экономический кризис. "У нас есть программа для сохранения рабочих мест, поддержки малого и среднего бизнеса. Я уверена, что сегодняшний день - это день экзамена для власти. И уже скоро мы увидим оценку, которую украинское общество поставит власти", - убеждена Марина Порошенко.

"Мы очень твердые и мы не меняем взглядов. И так, как мы голосовали на прошлых и позапрошлых выборах, мы голосуем и на этот раз", - говорит Петр Порошенко .

"Сейчас надо голосовать и поддерживать политическую силу, которая реализует движение Украины в Европейский Союз и не даст никому свернуть с этого пути, обеспечивает реформу децентрализации, инициированную мной и реализованную нашей командой. И препятствует новой власти залезть в карманы общин", - отмечает пятый президент.

Порошенко также напомнил, что при его президентской каденции безупречно, в соответствии с международными стандартами были проведены три избирательные кампании. Он отметил, что так называемый "опрос Зеленского" - это масштабная фальсификация, которую можно сравнить только с "выборами" при Януковиче.

"Я надеялся, что Зеленский одумается и эту свою избирательную агитацию, которая отбрасывает нас от Европы, отменит. Сначала это называлось "референдумом", затем "опросом", затем "социологией". А потом назвали тем, чем оно есть на самом деле - незаконной предвыборной агитацией Зеленского и его "слуг". Это крупнейшая фальсификация в истории Украины ", - подчеркивает Петр Порошенко .

"Это может быть сравнимо только с фальсификацией при Януковиче в 2004 году. Я очень надеялся, что избирательная кампания Януковича, которая получила название "Подсчитай", навсегда уйдет в небытие", - говорит Порошенко.

Порошенко поблагодарил избирателей, которые игнорируют незаконный опрос. "Ничего, кроме вреда Украине, это не принесет", - отмечает Петр Порошенко .

"Я твердо убежден, что сегодня делается первый и очень важный шаг для того, чтобы вернуть Украину на европейские рельсы. Еще раз хочу подчеркнуть - сегодня это не только и не столько голосование за канализацию, за лифты, за освещение или за мостовую на дорогах. Я прошу всех помнить, что сегодня - это голосование за Украину ", - отметил пятый Президент.