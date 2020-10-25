Появились подробности взрыва на танкере в Азовском море

25 октября, 2020, 09:38

Взрыв на нефтяном танкере под российским флагом "Генерал Ази Асланов" в субботу, 24 октября 2020 года, произошел из-за паров топлива

В результате взрыва и пожара поврежден один из восьми танков (отсеков), передает Еспресо.TV со ссылкой на KerchFM.

Танкер следовал из порта Кавказ, что на кубанском берегу Керченского пролива, в порт Ростов-на-Дону. Он принадлежал компании Palmali и следовал без груза. На борту находились 13 членов экипажа. Все они являются гражданами РФ.

10 членов экипажа спасли. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю журналистам подтвердили, что состояние спасенных, предварительно, удовлетворительное.

До сих пор продолжается поиск трех моряков, которые оказались за бортом. К месту были направлены три спасательных судна, также там проходило мимо судно "Братск".

По предварительной информации, утечки топлива якобы не было.

Напомним, в Азовском море взорвался российский танкер .

Он построен в 2005 году. Ходит под флагом РФ. Порт приписки - Таганрог.

Владелец - Palmali Shipping & Agency Ltd (Стамбул, Турция).

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