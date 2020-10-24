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Espreso.tvМирВ Азовском море взорвался российский танкер

В Азовском море взорвался российский танкер

Вечером в субботу, 24 октября 2020 года, в акватории Азовского моря произошел взрыв на российском танкере "Генерал Ази Асланов"

Об этом одновременно сообщили российские информационные агентства ТАСС и "Интерфакс", передает Еспресо.TV .

Спасены 10 членов экипажа, ищут еще 3-х.

Причина взрыва устанавливается.

По данным сервиса VesselfFnder, позволяющего в режиме реального времени отслеживать пребывания морских судов, инцидент произошел после того, как танкер прошел Керченский пролив в направлении Ростова-на-Дону.

Такую же информацию сообщает и MarineTraffic.

  • Танкер построен в 2005 году. Ходит под флагом РФ. Порт приписки - Таганрог.
  • Владелец - Palmali Shipping & Agency Ltd (Стамбул, Турция).

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