В Азовском море взорвался российский танкер
24 октября, 2020, 20:38
Вечером в субботу, 24 октября 2020 года, в акватории Азовского моря произошел взрыв на российском танкере "Генерал Ази Асланов"
Об этом одновременно сообщили российские информационные агентства ТАСС и "Интерфакс", передает Еспресо.TV .
Спасены 10 членов экипажа, ищут еще 3-х.
Причина взрыва устанавливается.
По данным сервиса VesselfFnder, позволяющего в режиме реального времени отслеживать пребывания морских судов, инцидент произошел после того, как танкер прошел Керченский пролив в направлении Ростова-на-Дону.
Такую же информацию сообщает и MarineTraffic.
- Танкер построен в 2005 году. Ходит под флагом РФ. Порт приписки - Таганрог.
- Владелец - Palmali Shipping & Agency Ltd (Стамбул, Турция).
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