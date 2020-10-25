В Винницкой области "заминировали" избирательный участок, - ОПОРА
25 октября, 2020, 12:30
В Винницкой области сообщили о минировании избирательного участка в поселке Тивров
Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети ОПОРА.
Инцидент произошел на участке №051046 по адресу улица Тиверская, 49. Всех, кто находился на участке, попросили покинуть помещение.
На место прибыла полиция.
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