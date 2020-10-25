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Espreso.tvОбществоВ Винницкой области "заминировали" избирательный участок, - ОПОРА

В Винницкой области "заминировали" избирательный участок, - ОПОРА


фото: glavcom
В Винницкой области сообщили о минировании избирательного участка в поселке Тивров

Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети ОПОРА.

Инцидент произошел на участке №051046 по адресу улица Тиверская, 49. Всех, кто находился на участке, попросили покинуть помещение.

На место прибыла полиция.

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