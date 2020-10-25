Обнародованы результаты экзитполов на выборах в Киевсовет
25 октября, 2020, 20:11
Социологическая группа «Рейтинг» обнародовала данные экзитполов на выборах в Киевский городской совет
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На выборах в Киевсовет больше всего голосов получила партия "УДАР Виталия Кличко" - 21,3%, "Европейская солидарность" набрала 18%, "Слуга народа" - 9,5%, "Голос" - 7,2%, "Единство" - 6,8%, ОПЗЖ - 6,7%.
Социологическая группа "Рейтинг" работала на 400 избирательных участках, экзитполами и опросами было охвачено около 20-22 тыс. респондентов.
- Напомним, явка на местных выборах по состоянию на 16:00 составила 27%.
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