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Espreso.tvОбществоОбнародованы результаты экзитполов на выборах в Киевсовет

Обнародованы результаты экзитполов на выборах в Киевсовет

Социологическая группа «Рейтинг» обнародовала данные экзитполов на выборах в Киевский городской совет

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На выборах в Киевсовет больше всего голосов получила партия "УДАР Виталия Кличко" - 21,3%, "Европейская солидарность" набрала 18%, "Слуга народа" - 9,5%, "Голос" - 7,2%, "Единство" - 6,8%, ОПЗЖ - 6,7%.

Социологическая группа "Рейтинг" работала на 400 избирательных участках, экзитполами и опросами было охвачено около 20-22 тыс. респондентов.

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