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Espreso.tvОбществоНа Хмельнитчине "опрос Зеленского" проводила 11-летняя девочка

На Хмельнитчине "опрос Зеленского" проводила 11-летняя девочка


фото: Укрінформ
В Хмельницкой области волонтером во время опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, работала 11-летняя девочка

Об этом заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает Эспрессо.TV .

По его словам, 11-летняя девочка в Хмельницкой работала волонтером на опросе, инициированном Владимиром Зеленским.

Клименко отметил, что на мать ребенка составили протокол.

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