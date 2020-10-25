На Хмельнитчине "опрос Зеленского" проводила 11-летняя девочка
25 октября, 2020, 23:56
В Хмельницкой области волонтером во время опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, работала 11-летняя девочка
Об этом заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает Эспрессо.TV .
По его словам, 11-летняя девочка в Хмельницкой работала волонтером на опросе, инициированном Владимиром Зеленским.
Клименко отметил, что на мать ребенка составили протокол.
- Напомним, 25 октября было обнародовано результаты экзит-пола социологической группы "Рейтинг" по "опрос", инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским.
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