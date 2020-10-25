Агитация в день выборов: партия действующего мэра в Кременчуге оставила свои борды, - Княжицкий

25 октября, 2020, 14:30

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что партия, от которой баллотируется мэр Кременчуга, оставила свои борды по всему городу

Об этом он сообщил в Facebook.

"Партия, от которой баллотируется мэр Кременчуга, оставила свои борды по всему городу. Только лапки с главного слова в названии партии убрали. Это вопиющее нарушение. И в этой агитации весь город!" - написал Княжицкий.

Он отметил, что первые борды разместили во время кампании, а два последних - сегодня.