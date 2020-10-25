Агитация в день выборов: партия действующего мэра в Кременчуге оставила свои борды, - Княжицкий
25 октября, 2020, 14:30
Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что партия, от которой баллотируется мэр Кременчуга, оставила свои борды по всему городу
Об этом он сообщил в Facebook.
"Партия, от которой баллотируется мэр Кременчуга, оставила свои борды по всему городу. Только лапки с главного слова в названии партии убрали. Это вопиющее нарушение. И в этой агитации весь город!" - написал Княжицкий.
Он отметил, что первые борды разместили во время кампании, а два последних - сегодня.
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