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Espreso.tvОбществоАгитация в день выборов: партия действующего мэра в Кременчуге оставила свои борды, - Княжицкий

Агитация в день выборов: партия действующего мэра в Кременчуге оставила свои борды, - Княжицкий

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что партия, от которой баллотируется мэр Кременчуга, оставила свои борды по всему городу

Об этом он сообщил в Facebook.

"Партия, от которой баллотируется мэр Кременчуга, оставила свои борды по всему городу. Только лапки с главного слова в названии партии убрали. Это вопиющее нарушение. И в этой агитации весь город!" - написал Княжицкий.

Он отметил, что первые борды разместили во время кампании, а два последних - сегодня.

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