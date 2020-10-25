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Espreso.tvВыборы 202040% избирателей было сложно разобраться с бюллетенями - группа "Рейтинг"

40% избирателей было сложно разобраться с бюллетенями - группа "Рейтинг"

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", 40% избирателей оказалось сложно разобраться с бюллетенями на местных выборах

Об этом заявил директор соцгруппы "Рейтинг" Алексей Антипович, сообщает Укринформ .

"Среди голосовавших на местных выборах, 40% ответили, что им было сложно разобраться с бюллетенями: 13% - очень сложно и 27% - не сложно. В то же время 35% избирателей сказали, что это было сделать довольно легко, и 25% - очень легко ", - отметил Антипович.

Среди голосовавших большинство считают, что местные выборы важны для страны (79%). В то же время среди тех, кто на выборы не ходил, так считают лишь половина. Так же избиратели оптимистично настроены относительно будущего чем те, кто не голосовал 47% избирателей считают, что ситуация в их городе / селе в результате этих выборов улучшится; 38% считают, что не изменится, а среди тех, кто не голосовал, лишь 20% считают, что ситуация улучшится, при этом большинство (58%) - что не изменится, 13% - что ухудшится.

Также среди тех, кто не ходил на выборы, относительное большинство чувствует разочарование ситуации в стране - это 63%, а 32% испытывают надежду. Те, кто голосовал, неоднозначно отвечают на вопрос: 44% испытывают надежду, 51% - разочарование страны.

В целом среди всех эмоций в голосующих преобладает надежда (51%) и интерес (24%), одновременно у тех, кто не голосовал, - разочарование (35%).

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