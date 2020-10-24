В Украине возобновили выдачу "пакетов малыша"

24 октября, 2020, 08:51

24 октября вступил в силу закон "О внесении изменений в закон" О государственной помощи семьям с детьми о предоставлении при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша"

Об этом сообщает РБК-Украина .

23 октября закон был опубликован в издании "Голос Украины" и вступил в силу 24 октября.

Документ восстанавливает предоставление родителям одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Он будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка. Его стоимость будет составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.

В документе прописано, что временно - с 1 октября по 31 декабря этого года - закупка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" организуется и осуществляется через Управление ООН по обслуживанию проектов в рамках пилотного проекта.

После закупки "пакеты" будут доставлять в родильные дома и отделы социального обеспечения населения.

Согласно закону, с 1 января 2021 года обеспечение одноразовой помощью, процедура ее заказ, закупки и транспортировки в учреждения здравоохранения (родильные дома или родильные отделения, перинатальные центры, неонатальные центры и т.п.) осуществляется в соответствии с законом "О государственных закупках".

В случае отсутствия в учреждении здравоохранения единовременной натуральной помощи ее будут выдавать органы социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя на основании его личного письменного заявления.

Напомним, 21 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О государственной помощи семьям с детьми "относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

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