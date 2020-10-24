В Украине возобновили выдачу "пакетов малыша"
Об этом сообщает РБК-Украина .
23 октября закон был опубликован в издании "Голос Украины" и вступил в силу 24 октября.
Документ восстанавливает предоставление родителям одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Он будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка. Его стоимость будет составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.
В документе прописано, что временно - с 1 октября по 31 декабря этого года - закупка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" организуется и осуществляется через Управление ООН по обслуживанию проектов в рамках пилотного проекта.
После закупки "пакеты" будут доставлять в родильные дома и отделы социального обеспечения населения.
Согласно закону, с 1 января 2021 года обеспечение одноразовой помощью, процедура ее заказ, закупки и транспортировки в учреждения здравоохранения (родильные дома или родильные отделения, перинатальные центры, неонатальные центры и т.п.) осуществляется в соответствии с законом "О государственных закупках".
В случае отсутствия в учреждении здравоохранения единовременной натуральной помощи ее будут выдавать органы социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя на основании его личного письменного заявления.
- Напомним, 21 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О государственной помощи семьям с детьми "относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-