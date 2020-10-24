 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Турции готовятся теракты и похищения граждан Соединенных Штатов, - Госдеп

В Турции готовятся теракты и похищения граждан Соединенных Штатов, - Госдеп

Американское посольство в Турции заявило, что имеет "достоверную" информацию о возможных террористических атаках и похищениях американцев по всей Турции, в том числе и в генеральном консульстве США в этой стране

Об этом сегодня, 24 октября 2020 года, сообщила Украинская служба Голоса Америки, передает Еспресо.TV .

"Миссия США в Турции получила достоверную информацию о потенциальных террористических атаках и похищениях граждан США и иностранцев в Стамбуле, в частности в помещении Генерального консульства США в Турции, а также потенциально в других локациях по всей стране", - говорится в сообщении Государственного департамента США.

"Проявляйте повышенную осторожность там, где могут собираться американцы или иностранцы, в частности в крупных офисных зданиях или в офисных центрах", - говорится в сообщении.

Неизвестно, какую именно террористическую организацию подозревают в подготовке этих терактов.

"В последнее время США и Турция проявляли напряжение в отношениях. В частности страны имеют разные взгляды о ситуации вокруг Нагорного Карабаха", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Вашингтон выражал недовольство испытаниями Турцией российской зенитно-ракетной системы большого и среднего радиуса действия С-400.

Пентагон тогда заявил, что подобные испытания "рискуют серьезными последствиями" для отношений двух стран, которые являются партнерами в НАТО.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2020 суббота

больше новостей

24 октября, 2020 суббота

23 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать