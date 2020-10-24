В Турции готовятся теракты и похищения граждан Соединенных Штатов, - Госдеп

24 октября, 2020, 19:26

Американское посольство в Турции заявило, что имеет "достоверную" информацию о возможных террористических атаках и похищениях американцев по всей Турции, в том числе и в генеральном консульстве США в этой стране

Об этом сегодня, 24 октября 2020 года, сообщила Украинская служба Голоса Америки, передает Еспресо.TV .

"Миссия США в Турции получила достоверную информацию о потенциальных террористических атаках и похищениях граждан США и иностранцев в Стамбуле, в частности в помещении Генерального консульства США в Турции, а также потенциально в других локациях по всей стране", - говорится в сообщении Государственного департамента США.

"Проявляйте повышенную осторожность там, где могут собираться американцы или иностранцы, в частности в крупных офисных зданиях или в офисных центрах", - говорится в сообщении.

Неизвестно, какую именно террористическую организацию подозревают в подготовке этих терактов.

"В последнее время США и Турция проявляли напряжение в отношениях. В частности страны имеют разные взгляды о ситуации вокруг Нагорного Карабаха", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Вашингтон выражал недовольство испытаниями Турцией российской зенитно-ракетной системы большого и среднего радиуса действия С-400.

Пентагон тогда заявил, что подобные испытания "рискуют серьезными последствиями" для отношений двух стран, которые являются партнерами в НАТО.

Напомним, каждая из сторон военного конфликта в Нагорном Карабахе назвала потери среди гражданских.

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