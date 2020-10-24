В Мариуполе пришлось перепечатывать 200 тыс. бюллетеней

24 октября, 2020, 18:55

В более чем 200 тыс. бюллетеней для голосования за кандидатов в Мариупольский городской совет обнаружили ошибки

Об этом во время брифинга в субботу, 24 октября 2020 года, сообщил председатель Мариупольской территориальной избирательной комиссии Анатолий Паланийчук, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на местный портал MRPL.city.

По его словам, ошибки были обнаружены в окончаниях фамилий кандидатов. Бюллетени для Мариуполя печатало государственное предприятие в Киеве. Заранее шаблоны бюллетеней были разработаны в Мариуполе. В них ошибок не было.

"Вчера (23 октября, - ред.) во второй половине дня нам стало известно, что есть ошибки в бюллетенях. Мы решили провести сверку с утвержденным шаблоном. На тот момент бюллетени уже раздали в районы, а те передали их участковым избирательным комиссиям. Оказалось, что в 5 из 7 округов, в частности в округа №1, 2, 4, 6 и 7, пришли бюллетени с ошибками", - рассказал Паланийчук.

В общем ошибки обнаружили в 212 019 бюллетенях, тогда как для Мариуполя было заказано 305 777 бюллетеней для голосования за мэра, 315 777 - для голосования за кандидатов в депутаты.

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"Срочно была собрана комиссия, которая приняла решение: во-первых, известить ЦИК, а во-вторых, обратиться к предприятию-производителю для исправления ошибок путем перепечатки бюллетеней для округов №1, 2, 4, 6 и 7", - добавил Паланийчук .

Сейчас все бюллетени перепечатаны и они уже направляются в Мариуполь. Выборы в городе состоятся.

"Выборы, как должны состояться 25 октября, так это и будет. Все избирательные участки откроются", - подчеркнул Анатолий Паланийчук.

По его мнению, ошибки в бюллетенях были допущены непреднамеренно. Предприятие признало свою ошибку и за свой счет за одну ночь перепечатало все бюллетени.

"Когда предприятие просчитывало стоимость изготовления одного бюллетеня, мы отправили предыдущий шаблон. Этот шаблон был выверен. Там были и такие кандидаты, которых партии потом сняли и тому подобное. Перед изготовлением бюллетеня мы отправили утвержденные шаблоны. Почему взяли предыдущий шаблон, без печати, я не знаю. На мой взгляд, был человеческий фактор", - отметил председатель территориальной избирательной комиссии.

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