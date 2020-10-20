Роман Бессмертный: После местных выборов Россия элементарно запустит конфликт

21 октября, 2020, 07:02

Антин Борковский

Украинский политик, дипломат в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о президенте Зеленском, охоте на подранков Муженко и встрече с главой Ми-6

Самосожжение фронтовика в самом центре Киева манифестирует о крайне серьезных вещах. И их не прикрыть, так сказать, показательными обедами с военными.

Ситуация, которая сейчас есть в Украине, когда война продолжается, когда в коридорах власти появляются люди, которые просто изменяют, сливая информацию врагу, когда президент и высшее политическое руководство урезает в бюджете расходы на вооружение, на армию, на комплектацию боеприпасами вооружений, - очевидно, что самосожжение Микитенко - это свидетельство крайней напряженности, которая возникает между армией и высшим политическим руководством. Вы знаете, что в коридорах власти расхожа такая фраза, что они должны разобраться с подранками Муженко: с одной стороны, идет политическая, криминальная атака через силовые, структуры безопасности государства на пятого президента; с другой стороны, идет так называемая погоня за подранками Муженко в Генеральном штабе, на фронте, что очень опасно. И этот факт самосожжения, он поднимает максимально температуру в этом вопросе, и если не будет никакого изменения в риторике, в действиях, в ресурсном обеспечении армии, хотя бы в оценке отношения к реальному врага... Потому что эта беллетристика, которую мы слышали за последние полтора года - "увидел мир в глазах Путина", "какая разница", все эти Оманские вояжи, и так далее - очевидно, что они ложатся на крайне эмоциональный накал участников-фронтовиков, ветеранов войны, особенно на фоне такого высокого политического тренда, связанного с завершением избирательной кампании, днем голосования в местные советы, избрания сельских, поселковых и городских голов. На самом деле мы имеем очень неприятную ситуацию.

Кампания местных выборов, о которых вы только что упомянули, свидетельствует о следующем: возможно, после них мы увидим, что значительная часть так называемого местного самоуправляющегося ресурса окажется в руках прокремлевских сил. Многие крашеные лисы, которые выступают под так называемыми нейтральными партийными брендами, на самом деле непосредственно завязаны на Кремль.

Если говорить о политической ситуации, то она точно такая, как вы сейчас ее описали. Ситуацию может смягчить только то, что за годы независимости сформировался стереотип местного самоуправления исключительно такого социально-хозяйственного подразделения, скажем, политической системы, который сосредоточен на социально-бытовой проблематике. А это в конечном итоге приводит к тому, что выборы закончатся действительно статистически избранием части тех, кто находится в политических силах, - потому что другого варианта нет, - исповедующих прокремлевскую идеологию. Но по факту нас может спасти то, что будут люди, которые дополнительно использовали этот трамплин для того, чтобы занять депутатские места, места сельских, поселковых голов. Но здесь есть другая проблема. Это означает, что политическое противостояние перенесется в Киев. То есть, впервые за всю избирательную историю, в связи со своеобразием и политизацией этого технологического процесса, что бы не произошло сейчас на местных выборах, все равно будет штормить Киев. Это первое. И второе. Есть очень опасная вещь - эта так называемая линия Магдебургского права. Если она на выборах будет подтверждена, это означает, что Киев может вспыхнуть противостоянием между носителями этих разных, абсолютно противоположных ориентиров доктрины развития Украины.

То есть, сценарий "Новороссия-2"? Только в нынешнем непростом формате.

Россия элементарно запустит конфликт. Потому что видно было, как в Кыргызстане, как сейчас в Нагорном Карабахе якобы при полном штиле ни с того, ни с сего возникает взрыв. И при этой ситуации "Кремль ни при чем". Он умывает руки, рассказывая о своей нейтральной ситуации. Так вот - я как раз акцентирую внимание на том, что нынешняя политическая ситуация - избирательные гонки, ситуация на линии фронта - она очень легко используется манипуляцией, информационной манипуляцией Кремля, я уже не говорю оперативно-разведывательными, диверсионно-разведывательными группами для того, чтобы довести это до прямого противостояния и создать еще какую-то линию фронта - или на севере, используя ситуацию в Беларуси, или на этом пограничье, о которой я сказал, дискуссии Магдебургско-императорского права и так далее. Но очевидно, что нам надо быть очень внимательными в этом отношении, особенно структурам безопасности, особенно армии для того, чтобы не упустить врага, когда в Украине идут дискуссии такого характера.

Знаете, последнее интервью Зеленского ВВС вызвало у меня не просто смешанные эмоции, а какое-то такое страшное, жуткое, несуразное чувство. Такое впечатление, что он или что-то скрывает, или просто не до конца осознает, что происходит в стране и за ее пределами.

Из интервью видно, что президент не обладает знаниями в большом спектре вопросов. Второе: специалисты, которые занимаются невербальным общением, могут из этого интервью вынести очень много фактов, свидетельствующих о том, что он говорил неправду. Третье - это то, что так и не произошло за полтора года обогащения опытом, информацией и пониманием ситуации. Четвертое: президент не осознает, насколько интервью, которое дается за рубежом, влияет на ситуацию внутри Украины. Такое впечатление, что он не понимает, что говоря в Лондоне, на самом деле он больше говорил для Украины, чем для британцев. Пятое: это то, что в интервью абсолютно неправильно расставлены акценты и допущены просто грубые просчеты. Ну, например, когда противопоставляется жизнь одного человека жизни десятков тысяч, миллионов людей; когда нет понимания того, насколько далеко можно заходить в так называемом диалоге с Кремлем. Но мы и так об этом знали, до того. Но мы же надеялись, что полтора года не пропадут зря. И понимание того, что ситуация от тезисов о "мире в глазах Путина", о "какая разница", о недофинансировании армии, она сделает свое. И президент, как человек, который отвечает за эти участки земли, он это будет понимать и будет вносить коррективы. А случилось так, что президент говорит: "мы непогрешимы", "мы как делаем, так все и делали", "мы достигаем больших успехов". Ну, и очевидно было, что даже самому журналисту было стыдно от того, что факты действительности, которые есть, и то, что говорит президент, не совпадает. Вы знаете, когда смотришь это интервью, ка минимум можно сказать - а это президент Украины? И поэтому неслучайно я могу вернуться к тезису, о котором мы с вами говорили в течение этих лет: очевидно, что вокруг президента собраны люди, которые откровенно служат врагу, сливают информацию. И, собственно, это то, что было потом подтверждено в утечке информации о встрече президента Зеленского с руководителем Ми-6 Ричардом Муром.

Немного детализировать этот момент, потому что мы понимаем, согласно утечке, ситуация чрезвычайно серьезна и, возможно, британец предупреждал президента Украины о том, что в его окружении находятся пророссийские "кроты" или шпионы.

Британская разведка очень плотно интересуется Украиной всегда, а особенно с 2014 года. Очевидно, что встреча подобного характера должна была обязательно состояться. Но, я не понимаю, кто, как и зачем для встречи с руководителем разведки подставляет и ведет президента. Это недопустимые вещи. И все знали прекрасно, что в течение этих лет, представители Министерства иностранных дел Великобритании - почему я это говорю, потому что Ми-6 находится в структуре Министерства иностранных дел - так вот они настаивали на необходимости технологического сотрудничества между украинскими соответствующими службами и британскими. Я не знаю, по чьей вине, но Украина, как черепаха, ползла на встречу этому сотрудничеству. И только эти трагические вещи, которые случились с вмешательством российских спецслужб на территории Великобритании, они всколыхнули необходимое сближение. Но больше всего в этом сближении сыграло роль то, что Великобритания находится в процессе Brexit, а Украина - в направлении Евросоюза. И сейчас они как бы находятся на одинаковом расстоянии от Брюсселя. А это значит, что у Киева и у Лондона, больше, скажем, у Киева, появляется шансов для построения прямых систем взаимодействия.

Но как быть с таким сугубо процессуальным или процедурным моментом? Например, встреча главы государства с руководителем разведки дружественной, пусть, нам страны.

Когда мы знаем о факте встречи в Омане, то, я понимаю, что президент Зеленский сам не осознавая, какие обязательства он на себя берет, он идет с радостью на такие вещи, которые в принципе, с точки зрения сотрудничества и разведывательного сообщества являются недопустимыми. Есть соответствующие структуры, которые должны работать, есть соответствующие лица, которые должны сотрудничать. К тому же, надо сказать, что Ричард Мур - это лицо непубличное в системе спецорганах Великобритании. Есть соответствующий министр иностранных дел и его заместители, которые являются единственными, которые считаются публичными в системе таких органов в Великобритании. Теперь о содержании. Очевидно, что содержание разговора знают только те, кто принимал в нем участие. Но выброс информации собственно такой, как он есть, о предупреждении украинского президента, что на Банковой "течет", о том, что отдельные лица, фамилии которых называют, являются просто теми, кто сдает информацию. Это уже свидетельство этого, потому что после таких разговоров не бывает случайных утечек информации о содержании таких разговоров. Это уже свидетельство того, что разговор был очень тяжелым. Я уже не говорю о том, что 2 часа говорить президенту государства с руководителем разведки - это невиданные вещи, потому что даже по протоколу такая встреча должна происходить не более сорока минут. Она сама по себе недопустима. Но и то, что даже при такой ситуации, разговор был горячим, разговор был непростым, неприятным, но не для британской стороны. Потому что британцы очень хорошо владеют информацией не только о ситуации, но и о ситуации сейчас в Украине. Самое важное сейчас, если из этой встречи украинской стороной в лице президента будет вынесено рацио и будут сделаны соответствующие кадровые перестановки...

Вот, мы подошли к самому важному: а если, например, президент Зеленский или его политическое и кадровое окружение не отреагируют на эти сигналы? Я себе представляю этот разговор: например, шеф британских спецслужб говорит нашему главе государства: "Уважаемый господин Владимир, уважаемый господин президент, в вашем окружении течет или в вашем окружении есть те или иные люди, которые непосредственно завязаны на Москву". Я предполагаю такое. И вот тогда, если не происходят определенные кадровые изменения, тогда британцы дают сигналы в Соединенные Штаты, во Францию, в Германию. Уже во всем мире знают о факте встречи и, насколько я понимаю, знают о перечне проблемных вопросов представленных британцами украинскому президенту. Если не будет ответа с украинской стороны, например, о том или ином персонаже из украинского политикума, то тогда, что они подумают?

Первое, если такой вопрос поднимался, то вместе со словами демонстрировались документы. Я еще раз это подчеркиваю, надо понимать, что на таком уровне такие люди не бросаются словами. То есть документы были показаны, подтверждающие роль того или иного лица. Второе, если это было сказано и на это не будет реакции, то надо забыть, начиная от 2,5 млрд поддержки, заканчивая, в принципе, сотрудничеством Украины и НАТО. Поэтому эта встреча очень симптоматична с точки зрения последствий и, очевидно, что после нового года, после того, как стабилизируется ситуация с политическим руководством в Вашингтоне, когда завершится передача власти в Берлине, пройдут выборы во Франции, будет сформирована новая идеологема отношений НАТО - Украина, Евросоюз - Украина. Знаете, я все больше понимаю, почему Россия сейчас накручивает по границам температуру - потому что она понимает, что сейчас, когда все страны, которые мной были названы, больше занимаются внутренними проблемами, у россиян появился шанс. И действительно, все, что происходит внутри Украины носит в себе очень опасные симптомы с точки зрения последствий. Потому что очень легко в нынешних условиях россиянам разжечь внутренний конфликт в Украине. И эти вещи, которые мы видим из Лондона, Парижа, Берлина, когда украинское политическое руководство блуждает в тезисах, в отношении выстраивания совместного противодействия московской агрессии, это может для нас закончиться очень плачевно.