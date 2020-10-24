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Espreso.tvМирВ Кыргызстане назначили дату досрочных президентских выборов

В Кыргызстане назначили дату досрочных президентских выборов


фото: 24.kg
Центральная избирательная комиссия Кыргызстана назначила досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года

Об этом сообщает 24.kg .

Решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии страны. В ЦИК отметили, что по закону, если парламент в течение недели после прекращения полномочий президента страны не назначает досрочных выборов главы государства, они автоматически назначаются на следующий день после завершения его срока.

Бывший президент Кыргызстана Сооронбай Жеонбеков подал в отставку 15 октября. Сейчас полномочия выполняет глава правительства Садир Жапаров.

Протесты в Кыргызстане начались после парламентских выборов 4 октября. В итоге ЦИК признал итоги выборов недействительными и назначил повторное голосование на 20 декабря.

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