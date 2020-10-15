Президент Кыргызстана объявил о своей отставке
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, который пролил кровь и стрелял в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - заявил Жээнбеков.
Несмотря на назначение нового правительства, "агрессия не утихла, требования моей немедленной отставки продолжились", сказал он.
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По словам главы государства, в Кыргызстане сложилась "напряженная" ситуация, которая грозит перерасти в двусторонний конфликт.
"С одной стороны - протестующие, с другой - правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям", - подчеркнул Жээнбеков.
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