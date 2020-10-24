В день голосования на местных выборах украинцы перейдут на зимнее время

24 октября, 2020, 21:46

В ночь с субботы на воскресенье, 25 октября, в 4 часа утра стрелки часов нужно перевести на один час назад

Об этом напоминает Еспресо.TV.

В 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад.

То есть, на циферблате нужно установить 04:00, а 03:00.

Справка

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство Украины постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад.

Итак, украинцы перейдут на зимнее время в день проведения голосования на местных выборах, которые назначены на 25 октября. Одновременно на входе на избирательные участки происходить инициированное Владимиром Зеленским опроса. Прибывших на голосование попросят ответить на 5 вопросов от президента.

Напомним, в Минэкономики назвали условие, при котором могут отменить переход на летнее время.

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