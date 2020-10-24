Укрзализныця возобновила продажу билетов в города "красной зоны"

24 октября, 2020, 10:10

Укрзализныця приняла решение возобновить 26 октября продажу билетов в города, которые попали в "красную зону" карантина

Об этом сообщает официальный сайт Укрзализныци .

С полуночи понедельника, 26 октября, когда вступит в силу новое карантинное зонирования, "Укрзализныця" вернет в продажу билеты на поезда в города "красной зоны". Также решение было принято по результатам заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Будет открыта продажа билетов из железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Хмельницкий, Тернополь, Гречаны, Славута, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко, Сумы.

В то же время, с 26 октября закроют продажа билетов со станции Подольск, поезда будут курсировать без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.

Напомним, 19 октября "Укрзализныця" назвала нецелесообразным ограничивать работу железнодорожного пассажирского транспорта на время карантина, связанного с распространением коронавируса.

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