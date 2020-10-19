В Укрзализныце считают нецелесообразным ограничивать пассажирские перевозки во время карантина

19 октября, 2020, 17:20

АО "Укрзализныця" считает нецелесообразным ограничивать работу железнодорожного пассажирского транспорта на время карантина, связанного с распространением коронавируса

Об этом сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина" руководитель филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Александр Перцовский.

"С точки зрения защиты общественного здоровья и с точки зрения экономики мы не видим в этом смысла. Мы максимально заботимся о безопасности своих пассажиров и сотрудников за счет соблюдения масочного режима", - сказал он.

Он отметил, что компания не видит целесообразности в ограничениях на работу пассажирского железнодорожного транспорта.

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"С нашей стороны даже в поезда пригородного сообщения были направлены проводники, которые контролируют соблюдение масочного режима, на вокзалах осуществляется температурный скрининг. По сравнению с альтернативой - бесконтрольными маршрутками - железнодорожный транспорт наиболее контролируемый", - отметил Перцовский.

Он добавил, что компания будет придерживаться всех решений власти.

"Но я хочу подчеркнуть, что "Укрзализныця" полностью законопослушная компания, и мы будем придерживаться всех соответствующих решений правительства и региональных эпидкомиссий", - заявил он.