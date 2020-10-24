Украинский фильм "1944. Депортация" победил на международном кинофестивале в Турции

24 октября, 2020, 14:44

Украинский фильм "1944. Депортация" о трагедии крымскотатарского народа получил награду на международном кинофестивале в Турции

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в facebook.

"Горжусь людьми, которые" оживили "историю моего народа в воспоминаниях прекрасных и сильных людей, переживших депортацию. Фильм" 1944. Депортация "получил главную премию на международном фестивале кино в Турции - Antakya 8th International Film Festival - в секции международных документальных фильмов", - написала Джапарова.

Премьера фильма состоялась в Киеве 18 мая 2019 года. Режиссерами фильма является Фатима Осман и Юнус Паша.

Напомним, 17 октября украинский фильм "С завязанными глазами" стал победителем международного Варшавского кинофестиваля .

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