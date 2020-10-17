Украинский фильм победил на Варшавском кинофестивале

17 октября, 2020, 22:26

Украинский фильм "С завязанными глазами" стал победителем международного Варшавского кинофестиваля

Об этом сообщает Радио Свобода.

Фильм украинского режиссера Тараса Дроня был признан лучшим фильмом конкурса первых и вторых фильмов Варшавского кинофестиваля, где состоялась мировая премьера ленты. Картина была признана лучшей среди 15 других, представленных в этой категории.

События фильма "С завязанными глазами" разворачиваются в современной Украине после окончания войны. Главная героиня Юля - молодая спортсменка, которая выступает в смешанных единоборствах, потеряла своего жениха на войне. Девушка оставляет спорт и начинает новые отношения, чтобы освободить себя от роли вдовы героя войны, которую навязывает ей общество.

Тарас Дронь получил приз жюри и денежную премию в размере 10 тыс. злотых (около 73 тыс. грн).

Варшавский кинофестиваль в этом году проходит в офлайн-формате с 9 до 18 октября.

Напомним, 3 октября обладателем Гран-при Одесского международного кинофестиваля стал американский фильм "Ужин в Америке".

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