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Украинский фильм победил на Варшавском кинофестивале


фото: facebook
Украинский фильм "С завязанными глазами" стал победителем международного Варшавского кинофестиваля

Об этом сообщает Радио Свобода.

Фильм украинского режиссера Тараса Дроня был признан лучшим фильмом конкурса первых и вторых фильмов Варшавского кинофестиваля, где состоялась мировая премьера ленты. Картина была признана лучшей среди 15 других, представленных в этой категории.

События фильма "С завязанными глазами" разворачиваются в современной Украине после окончания войны. Главная героиня Юля - молодая спортсменка, которая выступает в смешанных единоборствах, потеряла своего жениха на войне. Девушка оставляет спорт и начинает новые отношения, чтобы освободить себя от роли вдовы героя войны, которую навязывает ей общество.

Тарас Дронь получил приз жюри и денежную премию в размере 10 тыс. злотых (около 73 тыс. грн).

Варшавский кинофестиваль в этом году проходит в офлайн-формате с 9 до 18 октября.

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