Президент Польши Дуда заболел коронавирусом

24 октября, 2020, 09:39

У президента Польши Анджея Дуды обнаружили COVID-19

Об этом сообщил госсекретарь канцелярии президента Блаво Спихальський в twitter.

Он отметил, что Дуда сдал тест, который оказался положительным.

"Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами", - написал Спихальський.

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi. - Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

Напомним, Дуда 11 -13 октября находился с официальным визитом в Украину .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb