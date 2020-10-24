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Espreso.tvМирПрезидент Польши Дуда заболел коронавирусом

Президент Польши Дуда заболел коронавирусом


фото: Reuters
У президента Польши Анджея Дуды обнаружили COVID-19

Об этом сообщил госсекретарь канцелярии президента Блаво Спихальський в twitter.

Он отметил, что Дуда сдал тест, который оказался положительным.

"Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами", - написал Спихальський.

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