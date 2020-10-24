Президент Польши Дуда заболел коронавирусом
24 октября, 2020, 09:39
У президента Польши Анджея Дуды обнаружили COVID-19
Об этом сообщил госсекретарь канцелярии президента Блаво Спихальський в twitter.
Он отметил, что Дуда сдал тест, который оказался положительным.
"Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами", - написал Спихальський.
Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi.- Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020
- Напомним, Дуда 11 -13 октября находился с официальным визитом в Украину .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-