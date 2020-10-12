Польша готова к сотрудничеству в рамках платформы по деоккупации Крыма, - заявление Дуды и Зеленского

12 октября, 2020, 15:19

Президент Польши Дуда подтвердил заинтересованность страны в участии в международной платформе по деоккупации Крыма

Об этом говорится в совместном заявлении Дуды и президента Украины Владимира Зеленского, передает Офис президента.

"Подчеркиваем уважение Украины и Республики Польша к международному праву и основным принципам международных отношений, одновременно призывая к прекращению незаконной оккупации Автономной Республики Крым и агрессии, продолжающейся на Донбассе. Республика Польша выражает заинтересованность во взаимодействии с Украиной в рамках международной платформы по деоккупации Автономной Республики Крым", - говорится в заявлении.

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Польша также подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Источник: https://censor.net/ua/n3224383