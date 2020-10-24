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Espreso.tvОбществоПолиция открыла 622 дела за нарушения на выборах

Полиция открыла 622 дела за нарушения на выборах


фото: Укрінформ
Национальная полиция открыла 622 уголовных производства за нарушения на местных выборах

Об этом сообщает Нацполиция .

С начала избирательной кампании на очередных местных выборах полиция получила 7877 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства, открыто 622 уголовных производства.

2741 обращение касалось нарушений порядка ведения агитации, 1034 - нарушений изготовление или распространение агитационных материалов, 725 - нарушений порядка размещения агитматериалов, 530 - нарушений ограничений ведения агитации, 471 - порчи агитационных материалов.

Кроме того, 430 заявления и сообщений в полицию были подкупа избирателей, 229 - нарушений порядка ведения реестров избирателей.

Также органами полиции составлен 1676 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 622 уголовных производств: 310 открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 312 - связанных с избирательным процессом.

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