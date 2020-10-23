На Киевщине главу избирательной комиссии подозревают в подделке документов

"Глава избирательной комиссии умышленно, по предварительному сговору с секретарем комиссии, с помощью техники изготовил фальшивый протокол заседания поселковой территориальной избирательной комиссии Белоцерковщины и внесли в его содержание ложные сведения относительно рассмотрения вопроса об отказе одного из кандидатов баллотироваться на пост поселкового главы", - говорится в сообщении.

В полицию обратился член одного из поселковых территориальных общин Белоцерковщины с тем, что избирательная комиссия приняла решение об отмене регистрации одного из кандидатов на должность поселкового головы. Однако, как сообщил заявитель, этот вопрос не выносился на голосование, соответственно никто из присутствующих не голосовал.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) УК Украины.

Статьей предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Другому подозреваемому, действующему адвокату, о подозрении еще не сообщили. Проект документа направлен в Офис генерального прокурора для согласования.

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