Офис президента не пригласил Меджлис к обсуждению Крымской платформы, - Чийгоз
Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз, сообщает Радио Свобода .
"Мы вообще не знаем, о чем эта платформа. А мы - это единый представительный орган Крыма, который имеет мандат. Мы не в курсе, и это нас очень сильно беспокоит", - сказал Чийгоз.
По его мнению, в задачи "Крымской платформы" должны входить не только вопрос увольнения крымчан из российских тюрем.
"Крымская платформа" не должна решать только вопросы обмена нескольких людей, чтобы отдавать России взамен скандальных персонажей. Это должно быть только одним из направлений работы "Крымской платформы". Основная ее задача - загнать Путина в угол и заставить его капитулировать из Крыма ", - убежден Чийгоз..
- Напомним, 21 октября первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров обсудила с послом Румынии в Украине Кристиан-Леоном Цуркану создание Крымской платформы .
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