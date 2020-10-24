На сайте "5 вопросов" состоится общественный опрос, альтернативный президентскому

24 октября, 2020, 14:15

В сети Интернет появился сайт 5-zapytan.org.ua, на котором каждый желающий может поставить свой вопрос к народу Украины - как альтернативу опросу президента Зеленского

Сайт "5 вопросов" предлагает пользователю проголосовать за вариант вопроса, который ему нравится, или добавить свой вопрос. Сейчас на сайте уже есть 99 вопросов, из которых путем голосования будут отобраны 5 вопросов для опроса 25 октября.

"Зеленский хочет опроса в день выборов? Уже есть видосик о 5 вопросах? Мы, Дело Общин, авторитетно заявляем - это лютый трэш, нарушение закона и просто" мерзость ". Но поскольку каждый из нас - президент ... мы тоже проведем свой опрос ", - пишут организаторы.

"Ты си курва успокоишь или нет?", "Когда в Ростов, Вова?" и другие вопросы мы будем собирать на этом ресурсе. Предложите ВАШУ ВЕРСИЮ вопроса к нации. Голосуйте за лучшие вопросы. Все они должны предусматривать ответы "" да "или" нет ".

Среди вопросов является, в частности, следующие:

- Должен ли Владимир Зеленский уйти в отставку из-за неоднократного нарушения закона, согласно его же собственному обещанию?

- Должны ли быть наказаны все чиновники - включая Президента Украины, причастны к нецелевым расходам из антикоронавирусного фонда - вплоть до пожизненного заключения включительно?

- Должны ли быть немедленно уволены из государственных должностей все представители режима Януковича, которые были назначены Зеленским?

- Должны ли быть уволены из-под стражи Андрей Антоненко, Яна Дугар и Юлия Кузьменко, которых обвиняют в убийстве Павла Шеремета?

- Имеет ли право человек, который не служил в украинской армии или уклонился от военной службы, баллотироваться на выборные должности?

"В воскресенье, 25 октября, на этом ресурсе, при полном соблюдении действующего законодательства, страна сможет дать ответ на НА ПЯТЬ ЛУЧШИХ (злейших, откровеннее, смешнее) вопросов", - объясняют активисты из ОО "Дело общин".