 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа границе с Румынией остановили 20 человек с поддельными тестами на Covid-19

На границе с Румынией остановили 20 человек с поддельными тестами на Covid-19

В течение последних трех суток на границе с Румынией пограничники разоблачили путешественников с фейковыми результатам ПЦР-тестов

Об этом со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины передает Еспресо.TV .

Речь идет о "Порубном" - пункте пропуска через государственную границу Украины на границе с Румынией.

Он расположен вблизи села Тереблечье, на территории бывшего Глыбоцкого района Черновицкой области.

Читайте также: Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос

"В целом с 22 по 24 октября в пункте пропуска "Порубное" во время оформления лиц на въезд в страну пограничники обнаружили 20 граждан, которые на контроль вместе с паспортами предъявили поддельные справки о результатах ПЦР-тестов", - отмечают пограничники.

Все предъявители поддельных справок - граждан Украины - вместе с сообщениями для внесения в ЕРДР по признакам ст.358 УК, переданы представителям Национальной полиции.

  • Напомним, по состоянию на утро субботы, 24 октября 2020 года, в Украине насчитывается 7 014 новых случаев COVID-19.
  • При этом, по данным СМИ, уровень смертности от COVID-19 в ОРДО в 7 раз выше, чем на свободной части Донбасса.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2020 суббота

больше новостей

24 октября, 2020 суббота

23 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать