На границе с Румынией остановили 20 человек с поддельными тестами на Covid-19
Об этом со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины передает Еспресо.TV .
Речь идет о "Порубном" - пункте пропуска через государственную границу Украины на границе с Румынией.
Он расположен вблизи села Тереблечье, на территории бывшего Глыбоцкого района Черновицкой области.
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"В целом с 22 по 24 октября в пункте пропуска "Порубное" во время оформления лиц на въезд в страну пограничники обнаружили 20 граждан, которые на контроль вместе с паспортами предъявили поддельные справки о результатах ПЦР-тестов", - отмечают пограничники.
Все предъявители поддельных справок - граждан Украины - вместе с сообщениями для внесения в ЕРДР по признакам ст.358 УК, переданы представителям Национальной полиции.
- Напомним, по состоянию на утро субботы, 24 октября 2020 года, в Украине насчитывается 7 014 новых случаев COVID-19.
- При этом, по данным СМИ, уровень смертности от COVID-19 в ОРДО в 7 раз выше, чем на свободной части Донбасса.
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