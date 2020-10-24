На границе с Румынией остановили 20 человек с поддельными тестами на Covid-19

24 октября, 2020, 19:20

В течение последних трех суток на границе с Румынией пограничники разоблачили путешественников с фейковыми результатам ПЦР-тестов

Об этом со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины передает Еспресо.TV .

Речь идет о "Порубном" - пункте пропуска через государственную границу Украины на границе с Румынией.

Он расположен вблизи села Тереблечье, на территории бывшего Глыбоцкого района Черновицкой области.

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"В целом с 22 по 24 октября в пункте пропуска "Порубное" во время оформления лиц на въезд в страну пограничники обнаружили 20 граждан, которые на контроль вместе с паспортами предъявили поддельные справки о результатах ПЦР-тестов", - отмечают пограничники.

Все предъявители поддельных справок - граждан Украины - вместе с сообщениями для внесения в ЕРДР по признакам ст.358 УК, переданы представителям Национальной полиции.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 24 октября 2020 года, в Украине насчитывается 7 014 новых случаев COVID-19.

При этом, по данным СМИ, уровень смертности от COVID-19 в ОРДО в 7 раз выше, чем на свободной части Донбасса.

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