Кипиани анонсировал выход аудиоверсии "Дела Василия Стуса"
24 октября, 2020, 13:11
Вахтанг Кипиани заявил, что запрещенная судом к распространению книга "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии
Об этом Кипиани сообщил в facebook.
"Великолепная утренняя новость."Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии. Стус будет звучать голосом моего замечательного друга, режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева", - написал Кипиани.
- Напомним, Дарницкий райсуд Киева запретил распространять тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука на такое распространение.
- 22 октября стало известно, что издательство Vivat напечатает менее 15 тыс. экземпляров книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", которую суд запретил распространять.
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