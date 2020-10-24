Кипиани анонсировал выход аудиоверсии "Дела Василия Стуса"

24 октября, 2020, 13:11

Вахтанг Кипиани заявил, что запрещенная судом к распространению книга "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии

Об этом Кипиани сообщил в facebook.

"Великолепная утренняя новость."Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии. Стус будет звучать голосом моего замечательного друга, режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева", - написал Кипиани.

Напомним, Дарницкий райсуд Киева запретил распространять тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука на такое распространение.

22 октября стало известно, что издательство Vivat напечатает менее 15 тыс. экземпляров книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", которую суд запретил распространять.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb