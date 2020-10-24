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Espreso.tvОбществоКипиани анонсировал выход аудиоверсии "Дела Василия Стуса"

Кипиани анонсировал выход аудиоверсии "Дела Василия Стуса"


фото: facebook
Вахтанг Кипиани заявил, что запрещенная судом к распространению книга "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии

Об этом Кипиани сообщил в facebook.

"Великолепная утренняя новость."Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии. Стус будет звучать голосом моего замечательного друга, режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева", - написал Кипиани.

  • Напомним, Дарницкий райсуд Киева запретил распространять тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука на такое распространение.
  • 22 октября стало известно, что издательство Vivat напечатает менее 15 тыс. экземпляров книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", которую суд запретил распространять.

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