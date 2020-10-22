"Заказы поступают постоянно": издательство Vivat напечатает еще 15 тыс. экземпляров книги "Дело Василия Стуса"

22 октября, 2020, 12:57

Издательство Vivat напечатает менее 15 тыс. экземпляров книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", которую суд по иску кума Владимира Путина Виктора Медведчука запретил распространять

Об этом сообщила в Facebook основательница и директор издательства Vivat Юлия Орлова.

"Заказы поступают постоянно, поэтому сейчас мы печатаем 15000, а там посмотрим", - написала Орлова.

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Директор издательства также подчеркнула, что все заказчики получат книги.

"У нас много заказов, мы постепенно будем их выполнять, стараемся как можно скорее. Я гарантирую, что все заказы будут выполнены", - написала Орлова.