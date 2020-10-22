"Заказы поступают постоянно": издательство Vivat напечатает еще 15 тыс. экземпляров книги "Дело Василия Стуса"
22 октября, 2020, 12:57
Издательство Vivat напечатает менее 15 тыс. экземпляров книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", которую суд по иску кума Владимира Путина Виктора Медведчука запретил распространять
Об этом сообщила в Facebook основательница и директор издательства Vivat Юлия Орлова.
"Заказы поступают постоянно, поэтому сейчас мы печатаем 15000, а там посмотрим", - написала Орлова.
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Директор издательства также подчеркнула, что все заказчики получат книги.
"У нас много заказов, мы постепенно будем их выполнять, стараемся как можно скорее. Я гарантирую, что все заказы будут выполнены", - написала Орлова.
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- Напомним, Дарницкий райсуд Киева запретил распространять тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука на такое распространение.
- Директор по маркетингу издательства Vivat Екатерина Аврамчук заявила, что после решения суда книгу раскупилы за считанные минуты .
- Издательство обжалует решение суда о запрете книги.
- Вахтанг Кипиани анонсировал новый тираж книги.
- Украинский призывают к флешмоба # ВсихНеЗасудиш - покупать запрещенную судом книгу о Стуса.
- Адвокат Вахтанга Кипиани Вячеслав Якубенко заявил, что до рассмотрения апелляции распространению книги ничего не угрожает .
- В Офисе президента заявили, что "приняли к сведению" решение суда по книге о Стуса.
- Министр культуры Александр Ткаченко поддержал книгу "Дело Василия Стуса", заявив, что министерство рекомендует ее к чтению.
- Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний поддержал книгу , процитировав Стуса: "Все против диктатуры, - встаньте!"
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