Епифаний поддержал Кипиани и процитировал Стуса: "Все против диктатуры, - встаньте!"
Об этом предстоятель Православной Церкви Украины владыка Епифаний написал в Facebook.
"Украиноский народ продолжает бороться за право знать свою историю - настоящую, а не системно фальсифицированную государством-агрессором со всеми ее мифами и сокрытием правды. К сожалению, справедливость этого утверждения еще раз доказывает резонансное решение суда о запрете книги "Справа Василя Стуса". Поэтому общество вынуждено противостоять посягательству на свободу слова, как на основополагающее право человека, без которого невозможна правовая страна, в которой мы все стремимся жить", - отметил председатель Православной Церкви Украины.
Владыка Епифаний отметил, что в эти дни каждый, кто защищает правдивую украинскую историю и память о Василе Стусе, откликается на призыв великого поэта и диссидента: "Все, кто против диктатуры, - встаньте!"
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"Реакцией на вчерашнее решение суда украинский народ доказывает: тирании Советского Союза больше никогда не будет места в нашем демократическом независимом государстве, как бы этого не хотели и не домогались советские адепты. А правда об их недостойной деятельности уже хорошо известна и будет распространяться и дальше - ее невозможно закрыть, запретить или обречь на несправедливую смерть", - подчеркнул митрополит Киевский.
"Мы неоднократно были свидетелями, как украинскую историю замалчивали, меняли, маскировали. В частности, как искажали историю нашей Церкви. Но правда всегда побеждает, она является тем светом, который преодолевает любую тьму. Более того, чем тщательнее ее пытаются скрыть, то более яркой и очевидной она становится. Именно поэтому светлая память о Стусе всегда будет жить в украинском сердце, несмотря на любые запреты. Ведь Стус был всегда свободным, даже во время своего заключения в советской камере", - добавил он .
- Напомним, Дарницкий райсуд Киева запретил распространять тираж книги Вахтанга Кипиани "Справа Василя Стуса" без разрешения Виктора Медведчука на такое распространение.
- Директор по маркетингу издательства Vivat Екатерина Аврамчук заявила, что после решения суда книгу раскупилы за считанные минуты.
- Издательство обжалует решение суда о запрете книги.
- Вахтанг Кипиани анонсировал новый тираж книги.
- Украинцев призывают к флешмобу # ВсіхНеЗасудиш - покупать запрещенную судом книгу о Стусе.
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