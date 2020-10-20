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Espreso.tvОбществоЕпифаний поддержал Кипиани и процитировал Стуса: "Все против диктатуры, - встаньте!"

Епифаний поддержал Кипиани и процитировал Стуса: "Все против диктатуры, - встаньте!"


фото: прес-служба ПЦУ
Митрополит Киевский и всея Украины, владыка Епифаний отметил, что память о Василе Стусе будет жить в сердцах украинцев, несмотря на любые запреты

Об этом предстоятель Православной Церкви Украины владыка Епифаний написал в Facebook.

"Украиноский народ продолжает бороться за право знать свою историю - настоящую, а не системно фальсифицированную государством-агрессором со всеми ее мифами и сокрытием правды. К сожалению, справедливость этого утверждения еще раз доказывает резонансное решение суда о запрете книги "Справа Василя Стуса". Поэтому общество вынуждено противостоять посягательству на свободу слова, как на основополагающее право человека, без которого невозможна правовая страна, в которой мы все стремимся жить", - отметил председатель Православной Церкви Украины.

Владыка Епифаний отметил, что в эти дни каждый, кто защищает правдивую украинскую историю и память о Василе Стусе, откликается на призыв великого поэта и диссидента: "Все, кто против диктатуры, - встаньте!"

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"Реакцией на вчерашнее решение суда украинский народ доказывает: тирании Советского Союза больше никогда не будет места в нашем демократическом независимом государстве, как бы этого не хотели и не домогались советские адепты. А правда об их недостойной деятельности уже хорошо известна и будет распространяться и дальше - ее невозможно закрыть, запретить или обречь на несправедливую смерть", - подчеркнул митрополит Киевский.

"Мы неоднократно были свидетелями, как украинскую историю замалчивали, меняли, маскировали. В частности, как искажали историю нашей Церкви. Но правда всегда побеждает, она является тем светом, который преодолевает любую тьму. Более того, чем тщательнее ее пытаются скрыть, то более яркой и очевидной она становится. Именно поэтому светлая память о Стусе всегда будет жить в украинском сердце, несмотря на любые запреты. Ведь Стус был всегда свободным, даже во время своего заключения в советской камере", - добавил он .

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