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Espreso.tvМирБайден потратил на телерекламу больше всех кандидатов в президенты США в истории

Байден потратил на телерекламу больше всех кандидатов в президенты США в истории


фото: Reuters
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден потратил на телевизионную рекламу $ 582 млн

Об этом сообщает The Hill .

Это рекордная сумма за всю историю. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп за последние два года потратил на избирательную кампанию $ 342 млн, утверждают аналитики.

Байден потратил на рекламу $ 45 млн только за последнюю неделю. У него остается $ 57 млн уплаченного телевизионного времени. Общая сумма оказалась больше, чем у экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, который участвовал в праймериз Демократической партии.

Выборы в США состоятся 3 ноября.

  • Напомним, 23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден должен объяснить происхождение "$ 3,5 млн, полученных от России".

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