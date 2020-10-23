Трамп обвинил Байдена в получении $3,5 млн от России

23 октября, 2020, 11:50

Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден должен объяснить происхождение "$3,5 млн, полученных от России"

"Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы. Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов. Когда-нибудь тебе придется объяснить это", - сказал Трамп во время финальных дебатов в Нэшвилле, сообщает NBC.

При этом президент отметил, что сам он никогда не получал деньги от России.

Байден опроверг обвинения Трампа в коррупции и заявил, что в жизни не получил ни копейки из иностранных источников.

"Я не брал ни гроша ни у одного зарубежного источника. Я опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года. Вы - ни одной", - сказал Байден.

Он также отметил, что в работе его сына Хантера в украинской компании Burisma "не было ничего неэтичного".

Напомним, 23 сентября сенаторы от Республиканской партии Рон Джонсон и Чак Гресли обнародовали результаты сенатского расследования о "конфликте интересов" Хантера Байдена.

В докладе утверждается, что российская предпринимательница Елена Батурина, бывшая жена покойного мэра Москвы, передала $3,5 млн фирме, связанной с Байденом-младшим.

Юристы Хантера Байдена сообщили NBC News, что Байден "не интересовался" фирмой, которая получила деньги, поэтому "утверждение, что ему заплатили $3,5 млн, ошибочно".

Сын бывшего вице-президента США Хантер Байден в 2014-2019 годах входил в совет директоров Украинской газодобывающей компании Burisma.

Эту компанию связывают с экс-министром правительства Азарова Николаем Злочевским. Команда президента Дональда Трампа неоднократно пыталась доказать, что Байден-старший продвигал бизнес-интересы сына в Украине, пользуясь должностью вице-президента США.

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