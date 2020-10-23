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Espreso.tvОбществоЭрдоган: Турция имеет такое же право участвовать в решении проблемы в Нагорном Карабахе, как в РФ

Эрдоган: Турция имеет такое же право участвовать в решении проблемы в Нагорном Карабахе, как в РФ

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет такое же право участвовать в урегулировании конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе, как и Россия

Об этом сообщает Газета.ру.

"Если Россия хочет принять участие в решении карабахской проблемы, то и Турция считает, что у нее есть не меньшее право принимать такое же участие", - сказал Эрдоган.

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Он добавил, что не слышал о негативной реакции со стороны России. По его словам, Минская группа ОБСЕ не добилась урегулирования.

Ранее премьер Армении выступил за введение российских миротворцев в Карабах.

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