Эрдоган: Турция имеет такое же право участвовать в решении проблемы в Нагорном Карабахе, как в РФ
23 октября, 2020, 15:57
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет такое же право участвовать в урегулировании конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе, как и Россия
Об этом сообщает Газета.ру.
"Если Россия хочет принять участие в решении карабахской проблемы, то и Турция считает, что у нее есть не меньшее право принимать такое же участие", - сказал Эрдоган.
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Он добавил, что не слышал о негативной реакции со стороны России. По его словам, Минская группа ОБСЕ не добилась урегулирования.
Ранее премьер Армении выступил за введение российских миротворцев в Карабах.
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