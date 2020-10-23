Злоумышленники пытались взять под контроль одну из площадок Prozorro, - прокуратура

23 октября, 2020, 15:11

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении преступной группы, которая пыталась незаконно завладеть долей одной из площадок Prozorro

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Согласно сообщению, завершено досудебное расследование в отношении преступной группы, которая причастна к незаконному завладению половиной доли в уставном капитале площадки Prozorro "Госзакупки. Онлайн" и последующего отмывания незаконно полученного имущества.

По материалам следствия, преступную группу возглавлял бывший правоохранитель. В 2017 году злоумышленники решили получить контроль над площадкой "Госзакупки. Онлайн".

"С этой целью злоумышленники под угрозами насилия заставили одного из совладельцев компании заключить мнимый договор на отчуждение принадлежащей ему доли корпоративных прав в размере 50% уставного капитала. Стоимость доли составляла 500 тыс. долларов США", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в дальнейшем для легализации незаконно полученного имущества участники группы создали цепь гражданско-правовых отношений по переоформлению прав на подставных лиц.

Сейчас трем соисполнителям преступления объявлено о завершения следствия и открыто материалы уголовного производства для ознакомления.

В прокуратуре подчеркнули, что угрозы работе системы публичных закупок Prozorro пока нет.

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