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Espreso.tvОбществоЗа минувшие сутки в больницы попали более 1 тыс. больных COVID-19, - Степанов

За минувшие сутки в больницы попали более 1 тыс. больных COVID-19, - Степанов


фото: reuters
В Украине 22 октября госпитализировали 1032 инфицированных коронавирусом

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, из 7 517 выявленных накануне больных 344 ребенка и 356 медиков.

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Всего с начала эпидемии, по данным Минздрава, заболели 19 796 детей и 20 884 медработника.

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