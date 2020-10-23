За минувшие сутки в больницы попали более 1 тыс. больных COVID-19, - Степанов

23 октября, 2020, 11:23

В Украине 22 октября госпитализировали 1032 инфицированных коронавирусом

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, из 7 517 выявленных накануне больных 344 ребенка и 356 медиков.

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Всего с начала эпидемии, по данным Минздрава, заболели 19 796 детей и 20 884 медработника.