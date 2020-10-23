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Espreso.tvОбществоВ Украине новый антирекорд по COVID-19: более 7,5 тыс. случаев в течение суток

В Украине новый антирекорд по COVID-19: более 7,5 тыс. случаев в течение суток

По состоянию на утро пятницы, 23 октября, в Украине зафиксировано 330 396 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 6164 - летальные, 137 578 человек выздоровели

Об этом сообщает сайт СНБО.

В течение суток 22 октября было зафиксировано 7517 новых случаев коронавируса, 121 пациент умер, 2680 - выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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