В Украине новый антирекорд по COVID-19: более 7,5 тыс. случаев в течение суток
23 октября, 2020, 09:17
По состоянию на утро пятницы, 23 октября, в Украине зафиксировано 330 396 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 6164 - летальные, 137 578 человек выздоровели
Об этом сообщает сайт СНБО.
В течение суток 22 октября было зафиксировано 7517 новых случаев коронавируса, 121 пациент умер, 2680 - выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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